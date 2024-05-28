周二MSCI AC亞太指數上漲。歐洲和美國的股指期明顯維持強硬。由於考慮到美國降息前景，美元指數連續第三天下跌。澳洲貨幣表現優異。美國10年期公債殖利率維持穩定。

Corpay亞太區貨幣策略師Peter Dragicevich說，樂觀的風險情緒壓低了美元，支撐了澳元。「如果我們的評估正確，美國核心個人消費支出(PCE)指數將放緩、中國PMI獲得改善，歐元區通膨率會再度加速，那麼我們認為，美元匯率可能會在本周稍晚時候再下跌」。

Capital.com資深分析師Kyle Rodda表示：「今晚美國股市開盤時，情況將會好轉，然後我猜想，在其它條件不變情況下，接下來的幾天將受到月底資金流的影響，然後是關鍵的PCE指數的發布」。

周二在大宗商品領域，黃金價格持穩。由於市場關注週日舉行的OPEC+供應會議，以及夏季駕車季節開始時的美國需求，油價上漲。而隨著中國加大力度救房市，以及美元走軟，銅價恢復上漲。此外由於擔心庫存減少，小麥價格一度觸及逾9個月來最高水準。