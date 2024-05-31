女星蔡瑞雪擁有甜美外型、精緻五官，就讀北一女中時，就被封為「北一女神」，受到不少網友關注，經常在社群分享生活的她，近日在Threads罕見曬出自己的素顏，超仙狀態及若隱若現的雪白上圍，立刻湧入萬名網友搶看。

蔡瑞雪時常在社群分享性感辣照，清新氣質及火辣身材吸引超過75萬粉絲追蹤，而她日前在Threads曬出一張對著鏡子自拍的照片，只見她放下一頭烏黑長髮，穿著灰色針織外套及細肩帶小背心，刻意露出單邊肩頸線條，無贅肉的小腹若隱若現，相當引人注目。

蔡瑞雪素顏狀態曝光。（圖／Threads@snowbabyq）

不過，蔡瑞雪表示當時是「眼睛不舒服的素顏姐姐」，但素顏的她臉上看不出一點瑕疵，膚況非常完美，白皙肌膚透出紅潤雙頰，就連戴起眼鏡也別有一般氣質，就像剛回到家大學生，非常自然。

照片曝光後，立刻吸引大批網友狂讚，「素顏超美」、「那多看看自己的美照就舒服了」、「素顏就這麼高等級了，化妝不直接是魔王等級」、「眼睛就算多不舒服，衣服都要穿好」、「這是素顏嗎？化妝了根本吃不消」、「素顏有素顏的仙味」。