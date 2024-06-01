不少人愛去好市多採購日用品與食材，近日一名女網友分享，她帶著自己的推車去好市多購物，結帳以後，稍不留神，商品和推車就不見了，請好市多員工幫忙找，並通報出入口處的員工注意，最後才在賣場角落找到推車與商品，引起網友熱議。

一名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，她帶著自己的推車和保冷袋去汐止好市多，採購完以後，將結帳完的商品裝到保冷袋，怎料一不留神，商品與推車通通不見了。

原PO表示，她立刻請好市多員工協助尋找，同時也通報出入口的員工注意有沒有看到類似的推車，後來找了10幾分鐘以後，才在賣場的一個角落發現了推車與商品，好險東西完好無缺，沒有丟失。

貼文引起網友討論，不少人搖頭直呼，結完帳以後，眼睛就不要離開商品，在賣場遇過幾次愛順手牽羊的人，不過最常被拿走的是保冷袋，還不至於整輛車被推走；另有網友則說，很可能是不小心推錯推車，不過由於原PO使用的推車和賣場的不一樣，因此多數人認為推錯的可能性偏低，比較像是故意拿走。