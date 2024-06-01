高雄一名52歲張姓男騎士，前天（5月30日）行經鼓山區美術東二路、青海路口時，因微型電動二輪車尚未換照，遭巡警攔查勸導，過程中，發現他渾身酒氣，酒測值達達每公升0.22毫克，他這才坦言，因曾經因酒駕駕照遭吊銷，但卻沒戒酒，卻是進行「酒精量管控」，每日固定喝4小瓶啤酒，休息後就不會超標，還直呼：「上次吹沒有，怎麼這次有反應！」

鼓山分局龍華所警組於5月30日下午5時許，巡邏行經鼓山區美術東二路、青海路口時，發現一輛微型電動二輪車尚未換領牌照，上前實施攔查勸導，一查發現52歲張姓駕駛身上竟散發酒味，酒精檢知器紅光大閃，經酒測後，酒測值達達每公升0.22毫克。

經了解，張男先前因酒駕駕照遭到吊銷，隨後便改騎乘微型電動二輪車代步，也因為平常有喝酒習慣，擔心會再次涉犯酒駕案件，才會想要作好「酒精量管控」，每日上午約束自己僅可喝4瓶啤酒，不可喝過量，超過中午就不再飲酒，依先前的經驗，之前喝4瓶啤酒受測皆未超標，他才大膽酒駕上路，這次直呼：「上次吹沒有怎麼這次有反應！」

在簽收罰單時，張男也認出自己在去年就是遭眼前的員警查獲酒駕，警方除勸戒他不要再酒駕，並依規定製單舉發並移置保管車輛。

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