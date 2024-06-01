碳交所總經理田建中表示，碳交所是台灣唯一依據《氣候變遷因應法》指定辦理該法所定額度交易事宜的官方指定機構，而Verra是全球代表性國際碳權核發機構，MoU將為雙方建立合作機制，促進彼此溝通管道及拓展持續關係。
Verra東亞與東南亞區域代表Win Sim Tan表示，世界應對氣候變遷這個全球危機的時間已然不多，作為致力於氣候行動和永續發展的領先標準，Verra相信與在地夥伴的合作是成功的關鍵。
未來碳交所與Verra透過MoU簽署，將共同加速台灣氣候行動並促進本國碳市場發展。?
台灣碳權交易所與國際碳權核發機構Verra簽署合作備忘錄（MoU），MoU內容聚焦於促進高品質碳權的開發、發行和使用，支持可信的企業氣候策略和國家氣候目標。簽約儀式於碳交所、台灣證券交易所及國立中山大學碳權研究與服務中心共同舉辦的「自願性碳市場：誠信與永續」國際研討會舉行。
碳交所總經理田建中表示，碳交所是台灣唯一依據《氣候變遷因應法》指定辦理該法所定額度交易事宜的官方指定機構，而Verra是全球代表性國際碳權核發機構，MoU將為雙方建立合作機制，促進彼此溝通管道及拓展持續關係。
Verra東亞與東南亞區域代表Win Sim Tan表示，世界應對氣候變遷這個全球危機的時間已然不多，作為致力於氣候行動和永續發展的領先標準，Verra相信與在地夥伴的合作是成功的關鍵。
未來碳交所與Verra透過MoU簽署，將共同加速台灣氣候行動並促進本國碳市場發展。?
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