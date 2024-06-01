碳交所總經理田建中表示，碳交所是台灣唯一依據《氣候變遷因應法》指定辦理該法所定額度交易事宜的官方指定機構，而Verra是全球代表性國際碳權核發機構，MoU將為雙方建立合作機制，促進彼此溝通管道及拓展持續關係。

Verra東亞與東南亞區域代表Win Sim Tan表示，世界應對氣候變遷這個全球危機的時間已然不多，作為致力於氣候行動和永續發展的領先標準，Verra相信與在地夥伴的合作是成功的關鍵。

未來碳交所與Verra透過MoU簽署，將共同加速台灣氣候行動並促進本國碳市場發展。?