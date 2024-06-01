寶璣（Breguet）在鐘表界有著舉足輕重的地位，創始人亞伯拉罕路易寶璣（Abraham-Louis Breguet）發明了陀飛輪，且打造史上第一只腕表，他的骨董表作品屢次在拍賣會創新高。近日寶璣在台北101店上舉辦「寶璣博物館珍藏巡迴展」，展出4款最具代表的骨董表，展至7月19日止。

寶璣骨董表展，年代最久遠的是1807年編號1836的Subscription單指針懷表，採用寶璣大師在1790年代發明的降落傘式避震裝置。（Breguet提供）

寶璣骨董表展中一款1810年編號2627 Tact Watch觸摸表，可以透過觸摸指針得知時間。（Breguet提供）

寶璣大師生前擁有逾200項鐘表專利發明，對高級製表業影響甚深，來台展出的4只骨董表中，年代最久遠的是1807年編號1836的Subscription單指針懷表，採用寶璣大師在1790年代發明的降落傘式避震裝置。另一只1810年編號2627 Tact Watch觸摸表，使用者可透過觸摸指針的方式得知時間，避免當眾看表的不禮貌行為。

寶璣Marine系列腕表向來是寶璣的經典旗艦腕表，鑲鑽更添奢華。（Breguet提供）

除了骨董表，近來寶璣（Breguet）推出兩款鑲嵌鑽石的經典Marine系列腕表，一款是藍色太陽放射飾紋表盤，令人聯想到一片蔚藍碧海，另一款則銀色表盤，巧妙呼應海岸岩石上飛濺的浪花白沫，可搭配成情人對表，是六月結婚旺季選購婚嫁珠寶的最佳選擇。

寶璣Marine 5529腕表白金鑲鑽款， 418萬6000元。（Breguet提供）

寶璣Marine 9518腕表白金鑲鑽款， 87萬2000元。（Breguet提供）

寶璣Marine系列腕表向來是寶璣的經典旗艦腕表，融入海洋的美學元素，表盤以手工鐫刻的波浪紋機刻雕花圖案，搭配經典寶璣鏤空「月形」時針和分針，計時指針末端的形狀巧妙呼應海事訊號「B」字旗，正是航海訊號「Bravo」的意思，別具意義。

今年全新Marine 5529腕表表圈鑲嵌50顆鑽石，並以8顆長方形切割鑽石替代部分時標，表徑42.3mm，搭載582QA型自動上鍊機芯。Marine 9518腕表有藍色與銀色金質太陽放射紋表盤兩種款式，表徑則為33.8mm，搭載591A型自動上鍊機芯。