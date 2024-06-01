南韓軍方1日晚間再度偵測到北韓空飄可能夾帶穢物的氣球。

南韓周二（5月28日）晚間發現陸續有裝了垃圾與糞便的空飄汽球進入領空，而且會自動引爆，數量超過260個。相隔僅僅4天，南韓軍方周六（1日）再度偵測到多個「大便氣球」飄過南北韓軍事分界線（MDL），緊急呼籲民眾務必留意可能會有穢物從空中掉落，如果發現這類物品應立即向軍警通報，切勿觸摸。北韓尚未置評。

綜合韓聯社、路透社、英國廣播公司周六（1日）報導，南韓聯合參謀本部（聯參）說明，當地時間週六晚間發現大約10個裝有垃圾與穢物的氣球從北韓往南飄移，8時45分（台灣時間晚間7時45分）左右開始越過軍事分界線上空，主要朝京畿道方向飄移。軍方一名官員表示：「我們正持續監視，因為可能會有更多這類氣球飄過來。」

首都首爾市政府已向大眾發布告警簡訊，提醒居民不要觸摸在首爾附近空中發現的氣球，一旦發現請即通報，此事正由軍方處理。國防部表示，其他地方政府也接獲指令向大眾發出類似訊息。

南韓軍方警告民眾，一旦發現空中有可疑的氣球，應儘速向軍警當局通報，並且切勿觸摸。

南韓國防部副部長金康日（Kim Kang Il）周四（5月30日）示警，可能會有更多廢紙與穢物越界進入南韓。南韓國防部長申源湜（Shin Won-sik）周六才批評北韓本周空飄穢物氣球是「難以想像的小心眼低級行徑」，當晚南韓軍方就偵測到大便氣球再度從北韓飄越邊界。

平壤當局周一（5月27日）試圖發射軍事偵察衛星失敗，隔天就朝南韓發動包括「大便氣球」在內的一連串挑釁之舉。聯參統計周二與周三在境內發現的大便氣球超過260個，氣球夾帶垃圾與穢物並附計時器與引爆裝置，時間到了就會爆炸。網友在網路分享照片顯示，白色空飄氣球有繩索連接塑膠袋，裝了廁紙、深色土壤、電池等物品。韓聯社稱，從氣味與顏色觀察，「部分爆炸墜落的氣球帶有糞便」。

北韓5月28日、29日發送大量裝有糞便與垃圾的穢物氣球空飄進入南韓。圖為29日出現在南韓中部全羅北道茂朱郡（Muju）的糞便氣球。（資料照／美聯社）

北韓自周三（5月29日）以來連續4天於西海北方分界線（NLL，南韓稱黃海為西海）發送電波干擾南韓的GPS訊號接收；周四則朝東海發射了18枚超大型多管火箭炮KN-25。

北韓領導人金正恩胞妹金與正周三晚間證實，平壤朝南韓空飄裝有糞便的氣球，她主張這是人民「言論自由」、嘲諷南韓是「自由民主主義鬼怪」，怒批南韓團體試圖傳播「誹謗北韓思想制度的政治煽動傳單和臭不可聞的低級思想，嚴重愚弄北韓人民」，接下來平壤絕對會對南韓空飄更多氣球當作報復。

自1950年代韓戰爆發、兩韓軍事對峙以來，南北韓都用過空飄氣球進行政治宣傳。南韓發送的文宣物包括批評平壤的傳單、現金、藥品、食品、零嘴，甚至有北韓嚴禁的巧克力派。今年5月，有韓國民間組織宣稱對北韓邊境發出20個空飄氣球，夾帶反平壤傳單、南韓流行音樂影音隨身碟。過北韓曾朝南韓空飄氣球以攻擊南韓領導人，2016年時的空飄氣球也夾帶廁紙、菸頭、垃圾的氣球，首爾警方稱之為「危險生化物質」。