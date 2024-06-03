亞洲流行天后蔡依林出道近25年，除了帶來多首經典好歌之外，百變造型，超自律身材，讓她能在歌壇上屹立不搖，就算已經43歲，但每每只要一現身，火辣身材依舊。怎料，近日卻有網友在洛陽捕獲野生蔡依林，被發現女神似乎炸出腰間肉，引發網友熱議。

蔡依林近期正在各地舉辦「Ugly Beauty世界巡迴演唱會」，近日來到洛陽舉辦演唱會的她，忙於彩排之外，也抽空到當地旅遊景點龍門石窟放鬆一下，被不少幸運的遊客給捕捉到。從網友曝光的照片中可以看到，蔡依林穿著黑色削肩短版背心，下身搭配一條高腰設計的牛仔褲，頭戴一頂棕色鴨舌帽，綁上辮子，看起來年輕又有活力。

蔡依林被網友捕捉到腰間肉炸出。（圖／翻攝自小紅書）

一系列照片、影片曝光後意外掀起有關身材的討論，可以看到照片中蔡依林看起來身材依舊維持的非常好，四肢纖細，不過有的照片，或許是因為角度問題，女神腰間炸出小肉肉，讓不少網友紛紛留言表示：「頓時治好了我的身材焦慮」、「腰腹這麼胖」、「那麼瘦肚子也有肉」、「姐是不是胖了」、「看到她的頸紋，我在想我還要不要繼續打頸紋」。

但也有網友緩頰表示：「生圖還是很漂亮阿 」、「長得也太好看」、「看起來越來越年輕耶」、「誰肚子沒肉？」、「獨美就好了，蔡姐有形體，有那麼好的體態，有力量，為什麼一定要瘦的看上去病態一樣！我就喜歡這樣的！」