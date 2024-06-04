29歲的謝姓男子被詐騙集團吸收，為了賺2000元，日前他特地搭車南下到高雄，準備收取120萬贓款，面交前5分鐘他還臨時改面交地點，未料，警方早喬裝成外送員與車輛維修員在附近埋伏，待他出現時立刻壓制。

據了解，1名63歲李姓婦人日前從youtube看到廣告連結後，加入LINE投資群組，群組內的「財經專家」以有內線交易的話術誆騙投資，從今年3月開始前後陸續面交7次，騙走多達350萬元。

車手每次面交時都隨身佩戴工作識別證與收據。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

由於車手每次面交時都隨身佩戴工作識別證與收據，令婦人深信自己真的有參與投資，最後因為花光積蓄仍無法領到投資的獲利，詢問客服卻被告知還要繳納手續費120萬元才能兌現，李婦才驚覺遭詐騙因而報警。

前鎮分局草衙所接到報案後，根據婦人提供的信息得知詐團成員於1日再次面交，讓婦人自備現金、配合警方準備的假鈔，事先部署警力並觀察現場有無可疑分子。但詐騙集團十分狡猾，在約定時間前5分鐘，突然向被害人更改面交地點。

警方隨即調派另一組警力還特別去借外送箱和制服，喬裝成外送員與車輛維修員在附近埋伏，趁雙方在漁港路完成面交後迅速上前壓制，並查獲多張的假證件，據悉，該名29歲謝姓車手還是特別從苗栗搭車南下，跑一趟可賺2000元，但錢還沒到手，就被逮個正著，訊後依詐欺罪和洗錢防制法等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。