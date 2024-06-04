全台推動TPASS行政院通勤月票方案已有19個縣市上路實施，交通部公路局統計，去年7月推出至今年5月底，全台有約708.3萬人次加值購買，最多人用來搭乘捷運，其中今年5月全台有約67.7萬人次加值購買，同月使用月票搭乘公共運輸有5636.6萬人次，皆創今年單月新高。

公路局統計，TPASS通勤月票上路至今年5月底，累計有約5.26億人次使用月票搭乘各類運具，另在加值購買通勤月票人次部分，5月全台約有67.7萬人次加值購買TPASS，包括基北北桃約53.0萬人次、中彰投苗約2.7萬人次、南高屏約8.5萬人次、桃竹竹苗約2.2萬人次、東部3縣市約1.0萬人次、雲嘉嘉生活圈約0.3萬人次。

在使用月票搭乘公共運輸人次部分，5月全台約有5636.6萬人次使用月票搭乘各類公共運具，台鐵有489.0萬人次，包括基北北桃生活圈261.6萬人次、中彰投苗生活圈57.6萬人次、南高屏生活圈94.6萬人次、桃竹竹苗生活圈60.3萬人次、東部3縣市10.9萬人次、雲嘉嘉生活圈4.0萬人次、

捷運含輕軌有2654.5萬人次，包括基北北桃生活圈2,299.6萬人次、中彰投苗生活圈121.7萬人次、南高屏生活圈227.0萬人次、桃竹竹苗生活圈6.2萬人次。

市區公車及公路客運有2195.2萬人次，包括基北北桃生活圈1,954.1萬人次、中彰投苗生活圈78.6萬人次、南高屏生活圈90.5萬人次、桃竹竹苗生活圈34.4萬人次、東部3縣市26.4萬人次、雲嘉嘉生活圈11.2萬人次。

公共自行車及渡輪等其他運具則有297.9萬人次，包括基北北桃生活圈203.1萬人次、中彰投苗生活圈15.3萬人次、南高屏生活圈63.0萬人次、桃竹竹苗生活圈15.2萬人次、雲嘉嘉生活圈1.3萬人次。

公路局表示，隨各縣市陸續推動及民眾習慣養成，TPASS通勤月票使用狀況持續穩定成長，5月加值購買67.7萬人次，使用月票搭乘公共運輸5636.6萬人次，雙雙創下今年度單月最高，鼓勵通勤族踴躍購買使用，用行動支持公共運輸。