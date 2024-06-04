遠端工作被遺忘，一名男網友分享，他在國外一間公司擔任「亞洲市場經理」，但在台灣遠端，月薪13.4萬很優渥，但入職不久就發現公司根本沒有要發展亞洲市場，想離職卻被勸退，主管將他編到另一個部門，之後他就被遺忘，整整8個月都沒人指派工作給他，直到今年5月，公司檢閱員工名單才把他想起來，草草辭退他，還多給了1個月薪資作補償，因此他這8個月躺著賺了121萬，引起網友討論。

一名男網友在Dcard上分享，他在歐洲的合法博弈公司上班，英文能力不錯，另一家公司挖角他當「亞洲市場經理」，還提供他在台灣遠端的福利，因此他沒多想就跳槽了，等到實際入職，他才發現，雖然他掛名亞洲市場經理，但整個部門只有他一個員工，往上就是副總，下面則沒有人。

男網友表示，進公司2個月，他發現公司不想開發亞洲市場，提出要離職，結果副總卻說「找到新工作再走！」然後將他指派到新部門，但新部門的主管在第一周與他開完會，就再也沒找過他，而他也就此開啟長達8個月被公司的遺忘之旅。

男網友指出，整整8個月他都沒做任何事，但薪資都會按時入帳，一開始很爽，畢竟啥都不用做每月就可以領台幣13.4萬的薪水，後來實在太無聊，就在台灣找了新工作；直到5月底，公司檢閱公司員工名單才想起他，最後草草開除他，還補償了一個月的薪水，所以他這8個月躺著領了121萬元。

超扯故事引起網友討論，「8個月121萬不用做事，神奇的歐洲工作」、「很好笑，居然忘記自己公司的員工」、「這跟撿到錢差不多，好羨慕」、「這麼爽的工作去哪裡找的」、「之前也遇過，我的同事也是直接領兩份薪」。