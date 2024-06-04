網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）男友母親黃林麗真，因涉詐騙400萬潛逃遭通緝，上月從加拿大回來被捕，全案是陳姓男子指控黃林麗真，以蓋上師住處為由，向他詐取400萬，士林地檢署日前偵結，認為黃林當初是以借貸名義向陳要錢，也有按期還款，雙方是因計利發生問題陳才提告，給予黃林不起訴處分。

陳男指控，黃林麗真為「福智佛教團體」成員，2011年8月基於詐欺取財犯意，向他表示，要為福智佛教團體接班上師，建造在台灣的住所，因黃是丈夫是台大名醫黃立雄，陳不疑有他，在桃園市某超商，面交1張面額400萬的本票給黃。

陳後來發現黃女並未替上師找住處，在2018年提出詐欺告訴，士林地檢署偵查時，黃林麗真早已和丈夫、兒媳等人潛逃出境，於2019年10日發布通緝，黃林麗真3日返台隨即遭到逮捕，並送往士林地檢署歸案。

士檢偵查後，認定黃林麗真當初是向陳借錢周轉，雙方並有講好還款方式及利息，並曾表明如果要捐給福智佛教團體，可以直接匯給他們，顯見並未施用詐術，是後來雙方對利息計算有歧見才產生糾紛。。

士檢調查，黃林麗已陸續還款235萬給陳，經勘驗雙方對話紀錄，考量雙方並已達成和解，給予黃林麗真不起訴處份。