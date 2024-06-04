台灣第一季經濟成長率高達6.51％，帶動全年經濟成長預估達3.57％，股市逼近2萬2000點，並處於歷史高點。但國民黨立委李彥秀示警，台灣全球貿易沒有想像中樂觀，製造業存貨率到3月仍高達87.2％，過多庫存將壓抑下半年生產動能。財政部統計處以「綠肥紅瘦」形容出口情勢。四大房價指數同寫歷史新高，預估全年消費者物價上漲率（CPI）為2.07％，實質薪資被通膨吃光，僅剩負0.09％，政府在民生經濟面無可卸責。

李彥秀亮眼數字背後，資通與視聽產品一枝獨秀，其餘產品仍持續下跌，以四月而言，就連半導體所屬的電子零組件也年減17％，不少產品仍是兩位數下滑，財政部統計處也以「綠肥紅瘦」形容出口情勢。台灣全球貿易並沒有想像中樂觀。製造業存貨率到3月仍高達87.2％，雖已低於90％，但仍高於長期平均65％，這說明這一波庫存去化尚未完成，過多庫存仍將會壓抑下半年的生產動能。

民生經濟與社會公平正義，更是卻一直處於低迷狀態！李彥秀指出，四大房價指數（政大永慶、信義、清華安富、內政部住宅價格）同寫歷史新高，貧富差距高達66.9倍，預估全年消費者物價上漲率（CPI）為2.07％，連續三年都高於通膨2％警戒線。

李彥秀強調，更糟糕的是，台灣去年(2023年)總薪資呈現負成長，實質薪資更是連續三年(2021至2023)負成長，微薄加薪都被通膨吃光光，今年第一季即使公務員加薪4％，帶動總薪資成長3.55％，但是實質薪資仍然為「負0.09％」。她直呼，關於民生經濟問題，特別是房價、通膨、低薪與貧富差距等議題，自己未來在國會也會繼續監督政府，「讓人民過好日子，是政府不可推卸的天職！」