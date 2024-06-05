「台灣第一名媛」孫芸芸是時尚偶像，她的飾品品牌已經營超過8年，還曾與義大利網購平台合作設計，被國際看見。疫情後，她開啟網站「Inattention」分享她獨到的家居與生活品味，她與女兒宛如姐妹的合照總是引發網路沸騰。

孫芸芸女兒Trinity首次進入大眾視野是在2020年的微風之夜，那時她不過20歲，甜美樣貌、出眾氣質和小鹿般的大眼睛讓人為之驚艷；後來，Trinity在社群媒體時而分享自己的生活點滴。她從未正式接受過媒體拍攝和訪談，在澳洲低調上課、安安靜靜過生活，人們對於這位神秘的星二代是極度好奇又充滿興趣。

孫芸芸和女兒Trinity的母女關係如雙生火焰般的存在。（VOGUE雜誌提供）

Trinity大概在同個時間點，開始接觸冥想，她坦言在台灣很難做到，因為都市生活，時時刻刻腦海都充斥著太多想法。但在澳洲就不一樣了，這裡步調悠閒，她總是可以在有風的地方發呆冥想，「我大概八年前來到澳洲後，就跟在台灣的生活方式差很多，這裡的人都很早起，清晨就去慢跑、衝浪、運動，過著非常健康的生活。」從水晶、星座、人類圖到冥想，Trinity之所以對身心靈很感興趣，是因為她對人類行為感興趣。

她提到她2020年在微風尾牙首次公開亮相時，因為拍攝視角的關係，收到了一堆人對她評頭論足的身材批評，「我一開始覺得滿不能接受的，後來想通了，有人喜歡你，就會有人不喜歡你，自己的想法最重要，其他評論就當作耳邊風。焦慮是自己給自己的，像我有時候就會透過冥想來排解這樣的負能量。」

Trinity喜歡探索身心靈。（VOGUE雜誌提供）

問到與媽媽的關係，Trinity笑說，我們不只外表像姐妹，其實互動也像，「以前我小時候會問她很多不懂的事情，現在反而是她會比較問我，我們會互相交流興趣，分享想法，什麼都聊。媽媽真的是我的好姐妹，以前她比較有像媽媽的感覺，但是她越活越心靈越年輕，現在我們就像最好的朋友。」

Trinity也像是芸芸最珍貴的禮物，從小時候的貼心到長大的懂事，每個成長階段都帶給母親獨一無二的感動，「她總是很Sweet，從幼稚園開始就時常寫小紙條和卡片給我。她知道我喜歡亮亮的東西，所以只要看到亮片，就會撿起來放在口袋裡面，然後帶回家送給我。她和弟弟送我的東西，我到現在都留著，而且在每個禮物上都會標記日期。他們小時候穿的衣服，有紀念價值的我都會留，還會保存他們穿著那件衣服的照片，因為我是一個很念舊的人，整個櫃子都是他們送給我的東西、照片跟衣服。」

在孫芸芸身上，隨著年齡漸長而帶來的隨性與鬆弛感，總是能在她的照片和親自對話時感受到。Trinity身上同樣也有種悠然的仙氣，她不急不慢，禮貌中帶有恰好的距離感，又會時而在談話間迸發出少女般的好奇心，讓人會心一笑。