本村炸雞「炸雞漢堡」169元，將韓式炸雞融入至美式漢堡中。（本村炸雞提供／朱世凱台北傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

於2002年在韓國釜山誕生的「本村炸雞 Bonchon」強勢登台，首店位於台北車站微風廣場，號稱要用超薄皮、極酥脆口感及獨家醬料顛覆大家對韓式炸雞的認知標準，盼能吸引18至35歲年輕人，客單價落在400元左右，業者期望每月營業額能拚到500萬，年底前共開3家店且不排除進駐中南部。

「本村炸雞 Bonchon」以獨特的雙重炸製工藝著稱，這種工藝使雞肉外皮極為酥脆，而內裡則保持多汁嫩滑；有別於傳統韓式炸雞大量淋醬的方式，品牌以「手工刷醬」的方式，均勻地將獨家醬汁刷在炸雞上，既能保有酥脆口感，又能品嚐到口感醇厚、香氣濃郁的味道。「本村炸雞 Bonchon」6日將於北車微風開幕，開幕首三日（6月6日至6月8日）前20組顧客凡購買任一口味炸雞（中份或大份），即贈送小份雞翅一份（口味任選）；此外，開幕期間來店消費滿1千元，即贈Bonchon本村炸雞限量款雞腿扇子，數量有限。

「本村炸雞 Bonchon」其品牌在韓文中代表著「我的故鄉」，自成立以來，迅速在韓國和全球各地擴展，在全球10個國家擁有450多間分店，餐廳設計注重現代感與傳統韓國元素的結合，營造出既時尚且溫馨的用餐環境，搭配獨特的菜單選擇，除了招牌的韓式炸雞外，還提供多種韓國料理，精心調製以迎合當地口味，向全球展示韓國的文化，因此被紐約時報評為「紐約最美味炸雞」。

本村炸雞有招牌蒜醬、秘製香辣、經典洋釀三種口味。（本村炸雞提供／朱世凱台北傳真）

「本村炸雞」有招牌蒜醬、秘製香辣、經典洋釀三種口味，招牌蒜醬為招牌No.1的醬料選擇，其精心挑選自韓國昌寧濕地培育的優質大蒜做為主原料 ，口感豐富，散發著迷人的蒜香氣息；秘製香辣醬汁中的醬油源自於三代傳承70年的經驗，再經創辦人的調配技術，打造出獨特而濃郁的香辣口感；經典洋釀則是韓式炸雞中最經典的口味，以豐富層次的甜辣口感爲特色，選用韓國全羅道新安最優質的千日鹽，以獨門韓式醬汁配方調製黃金比例，為醬汁注入層次分明的豐富風味。除了醬料口味之外，「本村炸雞」有綜合、雞翅、雞腿、無骨腿肉及雞柳等部位可選擇，均有大、中、小三種不同的份量，價位從119元至519元，依照部位搭配份量而有所不同。

除炸雞外，「本村炸雞 Bonchon」也提供多樣的韓式經典料理與創意小食，包括「炸韓式魚板」、「韓式五花肉」、「炸雞漢堡」、「辣炒年糕」等；亦有經典湯鍋類可供選擇，分別是「豬肉泡菜鍋」279元、「豬肉辣豆腐鍋」239元、「海鮮豆腐鍋」279元；特色必點的推薦還有「牛肉起司薯條」109元，以及「年糕香腸串」99元。