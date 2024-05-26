天成文旅-華山町推出一系列「鐵板火山卷」，包括松露菌菇滑蛋、日式炸蝦及黑椒骰子牛等口味，顛覆吃貨挑剔的胃。（天成文旅-華山町提供）

松露菌菇香氣與滑嫩的蛋香完美融合，再淋上起司醬後，口感層次豐富。（天成文旅-華山町提供）

松露菌菇香氣與滑嫩的蛋香完美融合，口感層次豐富。（天成文旅-華山町提供）

外酥內嫩的炸蝦，搭配晶瑩剔透的明太子與起司醬，視覺與味覺都相當強烈。（天成文旅-華山町提供）

外酥內嫩的炸蝦，搭配晶瑩剔透的明太子與起司醬，視覺與味覺都相當強烈。（天成文旅-華山町提供）

外酥內嫩的炸蝦，搭配晶瑩剔透的明太子與起司醬，視覺與味覺都相當強烈。（天成文旅-華山町提供）

軟嫩多汁的骰子牛，搭配微辣的黑胡椒醬，最能滿足重口味的肉食主義者。（天成文旅-華山町提供）

軟嫩多汁的骰子牛，搭配微辣的黑胡椒醬，再撒上蔥花及蒜片，最能滿足重口味的肉食主義者。（天成文旅-華山町提供）

台灣是美食天堂，各式異國料理百花齊放，吃遍山珍海味的嘴，偶爾要來點不一樣的體驗，許多餐館以創意為發想，端出新的料理，挑戰饕客的視覺及味蕾。

天成文旅-華山町顛覆大眾認知，以尋常的壽司換上新裝，推出一系列「鐵板火山卷」，包覆小黃瓜、玉子燒、紫蘇葉的壽司，裹上蛋液及麵包粉後炸至金黃酥脆，放入拌炒後的洋蔥及奶油，淋上起司醬，再依食材端出松露菌菇滑蛋、日式炸蝦以及黑椒骰子牛等口味。

松露菌菇香氣與滑嫩的蛋香完美融合，口感層次豐富。外酥內嫩的炸蝦，搭配晶瑩剔透的明太子，視覺與味覺都相當強烈。軟嫩多汁的骰子牛，搭配微辣的黑胡椒醬，最能滿足肉食主義者。除此之外，同系列菜單還有蒜味蜜汁炸雞、香酥軟殼蟹，五種不同口感的鐵板火山卷，就是要顛覆吃貨挑剔的胃。

本次天成文旅-華山町推出新優惠，凡6月30日前任點一份鐵板火山卷，拍出最具視覺系的照片或影片，並於社群按讚上傳並分享，可享全品項飲品8折優惠。