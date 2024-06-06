有民眾向衛生局反映，治療中耳炎、上呼吸道感染用的「菌巴達懸液用粉」 外觀部分結塊，因此食藥署要求啟動回收作業，經廠商調查僅1批號出現問題，已銷售4590瓶。食藥署表示，該藥品去年度健保用量5.2萬瓶，市佔率達5成3，但廠商尚有庫存可供應，且還有其他藥品許可證，本次回收不會造成缺藥問題。

食藥署今天公布2款藥品回收資訊，其中「菌巴達懸液用粉」適應症為革蘭氏陽性、陰性及厭氧菌引起之下呼吸道感染（包括支氣管炎及肺炎）、皮膚及軟組織感染、中耳炎、上呼吸道感染和性傳染病，批號221123需回收，共4590瓶。

食藥署副署長王德原表示，因民眾向衛生局反映「菌巴達懸液用粉」 外觀結塊，食藥署前往確認，廠商確認其他批號沒有問題，目前正在查結塊原因。食藥署已要求業者瑩碩生技啟動回收作業。該藥品去年健保申報量為5萬2160瓶，市佔率53.6％，由於廠商還有庫存，且三同藥品還有其他許可證，將不會造成缺藥問題。

另一款下架回收的藥品是「意欣可利制菌凍晶注射劑」，適應症為一般抗生素無效、且具多重抗藥性的革蘭氏陰性菌嚴重感染，回收批號900060AA001，共2020瓶。王德原說明，該藥品去年健保申報量只有17支，市佔率為0.003％，且還有9張三同藥品許可證，因此本次回收不會造成缺藥。

王德原說明，該藥品許可證持有商為意欣國際，製造廠是霖揚生技南科廠，該廠因前次嚴重違反GMP，食藥署前往複查，雖相關缺失已改正，但又發現該藥品在第6個月安定性試驗數據不完整，電腦登載不清楚，紙本紀錄也沒有保存好，等於無法證明其數據真實度，共有3批號，其中1批已出貨給意欣國際，需下架回收，其餘2批須銷毀。