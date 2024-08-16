京城銀2024年上半年合併淨收益55.76億元、年增12.14％，提存前稅前淨利42.53億元、年增14.25％，改寫同期次高，配合提存費用大減近55％助攻，使稅後淨利32.38億元、年增達37.68％，每股盈餘2.91元，亦雙創同期次高。

觀察京城銀上半年三大獲利支柱，利息淨收益29.52億元、年增3.52％，其他淨收益13.63億元、年增達31.32％，雙創同期次高。手續費淨收益12.6億元、年增16.46％，創同期新高。資產報酬率（ROA）2.01％、淨值報酬率（ROE）15.39％，優於去年同期1.51％、13.21％。

京城銀表示，上半年獲利成長主要受惠授信業務收益提振、費用控管得宜，上半年放款總額2271億元，授信相關手續費收益10.54億元、年增達14.32％，財富管理手續費收益1.86億元、年增達37.78％。

京城銀上半年淨利差（NIM）升至1.64％，優於首季1.59％及去年同期1.58％，存放利差升至2.01％，優於首季1.96％及去年同期1.99％。同時，逾放比維持0.02％、逾放覆蓋率升至7618％、放款覆蓋率升至1.69％，資產品質仍維持一貫優質水準。

債券投資方面，京城銀上半年國內債部位449.35億元、較去年底增加3.71％，平均存續期間降至3.84年、平均收益率提升至1.11％。海外債部位略降至10.8億美元，較去年底減少1.1％，平均存續期間略降至6.17年、平均收益率5.36％，與去年5.37％相當。

展望下半年，京城銀認為美國大選、利率環境變動及地緣政治風險，仍是影響全球政經發展的關鍵因素，亦將牽動台灣貿易與投資表現，值得持續關注與審慎看待。京城銀將專注於授信業務動能與利差提升、核心存款強化、資金成本控管、資產品質維持等策略。