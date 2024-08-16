中選會16日審議通過有關基隆市長謝國樑罷免提案，並公告投票日期。國民黨團表示，這一場充滿政治報復、政治鬥爭的罷免，没有其正當性。國民黨團將與謝國樑以正向態度、正面迎戰惡罷，並從9月開始，安排黨籍立委「每天輪班」赴基隆助講。呼籲支持謝國樑的市民，於10月13日出門投下反對票，反惡罷、挺基隆人的善「樑」。

國民黨團表示，尊重法制、尊重公民提出罷免的權利，更要大聲呼籲善良的基隆鄉親不要再沈默。面對惡罷，國民黨團也會正面迎戰，已全面邀請及安排黨籍立委從九月開始每天輪班前往基隆協助街講、掃街，用具體行動支持認真做事的謝國樑，也要透過此行動讓基隆鄉親知道，謝國樑才是為了基隆認真打拼的好市長，必須讓他留下來為基隆好好打拼，為基隆打造更好的生活。

國民黨團再次呼籲，罷免不能淪為民進黨維護權力、政黨鬥爭的工具，更不能利用罷免潮不斷的讓台灣社會動盪不安、持續內耗。請執政的民進黨政府好好想想要如何為台灣土地做些有意義的事，而不是每天只想著打著民主的旗號，做著爭權奪利的事，「民進黨高官，別忘了你們是人民的公僕，人民的選擇，才是真正的頭家！」