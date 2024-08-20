民進黨祕書長林右昌認為，國民黨陣營聲稱TPASS是四市合作的政績，是「割稻尾」的表現。（張志康攝）

日前桃園市長張善政赴基隆為身陷罷免案的基隆市長謝國樑宣講，提到基北北桃TPASS月票是四市合作的政績，遭拆樑團體大罵。民進黨祕書長林右昌20日受訪時表示，TPASS政策是民進黨提出、經費是行政院補助，藍營要割這種稻尾實在沒必要。

談到罷免團體與國民黨之間，在TPASS月票上的爭議，林右昌表示，這件事其實蠻可笑的。他說，2022年九合一選舉時，民進黨基北北桃的市長候選人，在民進黨中央黨部提出這項政策，雖然最終沒有當選，但因為民間黨在中央執政，依然由中央來推動這項政策。

林右昌說，TPASS的經費是由行政院進行預算的編列及補助，不是4個地方政府所能做到。因此，他認為4位市長要割這種稻尾是沒有必要的。這樣的做法，就算不說，民眾也會看在心裡。

桃園市長張善政18日到基隆市成功市場行銷桃園市黑毛豬產品，過程中提到基北北桃四個城市的市長就任以來，合作非常密切，就以民眾所熟知的1200月票，就是四位市長合作推動，也希望這樣的合作可以繼續下去。

公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉19日表示，目前的1200月票，與國民黨提出的「雙北1280月票」不是同一回事，李晏蓉說，首提1200月票政策的是去年北北基桃市長民進黨候選人陳時中、林佳龍、蔡適應和鄭運鵬，最後拍板執行的是行政院，與「你們兩位（指張善政、謝國樑）」一點關係都沒有。

國民黨19日表示，2022年10月，時任桃園市長候選人張善政、基隆市長候選人謝國樑出席立法院公聽會，推動整合北北基桃的大眾運輸月票系統。直到11月，眼看國民黨候選人民調支持度一路走高，11月才宣布跟進政策，期望拉抬候選人的好感度。