在是方電訊助攻下，「馬祖i健康」健康管理平台正式啟用。連江縣長王忠銘表示，馬祖位處離島、分為四鄉五島，人口及醫療資源相當分散，且各項資源欠缺，全縣65歲以上長者比例為15.2％，已面臨到高齡化危機。近年來，除了透過衛生局每年舉辦的全民整合式篩檢建立當地民眾健康管理相關數據之外，更借助數位化科技導入e化系統，成功建置「馬祖i健康」平台進行個人健康促進管理，積極落實預防勝於治療的政策。

「馬祖i健康」健康管理平台匯集民眾參加整合式篩檢的數據，讓衛生局及醫療院所個管人員能夠綜合評估個案的各項健康數據，主動追蹤聯繫鄉親進行後續檢查，舉糞便潛血陽性或胃吹氣異常的鄉親為例，縣府會安排台大醫院醫師到馬祖進行異常個案腸胃鏡檢查，如有癌變則主動提供患者赴台灣各大醫院接受手術一條龍的健康服務。

台塑企業暨王長庚公益信託、財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會、是方電訊團隊、長庚大學及台灣之窗等單位，共同促成此一計畫並協助開發「馬祖i健康」健康管理平台。

系統正式啟動後，將以65歲以上長者為主，健康管理數據也導入數年整合式篩檢的資料，讓長照管理專員進行長者健康管理、關懷訪視並編寫訪視紀錄，後續更希望運用物聯網、AI等智慧化量測設備，協助長者進行健康管理，除了常見的高血壓、高血脂、高血糖等三高疾病外，還包括AI眼底鏡檢查數據等也可上傳此平台管理，一旦發現個案需至醫療院所治療，可及時提供轉介服務，達到早期治療、預防嚴重併發症目的。

在是方電訊團隊的協助下，馬祖還開發了第一個手機APP應用程式-「馬祖i健康APP」，參加馬祖整合式篩檢者可立即下載使用，登入APP之後就能呈現歷年身高、體重、腰圍等數據。連江縣衛生局也會結合APP功能推動健康減重活動與民眾進行個人健促互動，以及推播發布各項衛生醫療健康管理訊息，未來將成為馬祖地區與民眾互動的重要健康平台。

是方電訊亦將免費提供健康活動舉辦平台及後台管理功能，同步在「是方i健康APP」舉辦馬祖全民健走趣活動，免費下載註冊「是方i健康APP」、每月舉辦馬祖縣民健走10萬步的健康促進活動，未來馬祖縣民也可以透過「是方i健康APP」即時查詢健康檢查報告等資訊，讓離島地區鄉親們都能享受數位e化的健康促進照護服務。