嚴瑞雄受訪談及，面對客戶提出新需求，若公司本身技術不夠、認為自己有所不足，當然就要往學界找答案；另一方面，學界的老師們比較前瞻，經常參與國際研討會，廣度比業界多，可以開發為機器加值的技術、產出新的設備，這也是業界與學界互動的模式之一。

嚴瑞雄提醒，有些中小企業遇到問題時就直接找學界，要求學界在很短時間內解題，如此互動方式恐怕不適合，可與學界就「未來1、2年會用到的」、有前瞻性的項目進行合作，而不是「師傅解決不了就問老師」，想要找老師馬上得出答案，這是不可能的。

嚴瑞雄說，不管是軟體或硬體，當企業越前瞻、越往前面做，就會需要這些東西，可能2、3年後變成商品的一部分，且一直與學界互動，也會多出一些觸角。

對於產業關注的人才議題，嚴瑞雄表示，當學生們在學校研究過各種東西，例如參與與企業配合的計畫，企業便可提前與人才做互動，「這是我們比較希望的人才，因為他們在研究的東西，就是業界要的」，以此也可避免「學非所用」的狀況。

國科會也說明，產業面臨激烈國際競爭，唯有透過產學研緊密合作，發揮學界豐沛的創新研發能量，將學界研發成果導入產業應用，同時培育高階科研人才，以提高業界的自主研發能量，藉此帶動百工百業發展。

國科會表示，本次聯展充分展現學界科技創新研發、國研院平台技術加值服務以及工程科技推展中心產學媒合等力量，加速學界研發成果落實產業應用，共同建構智慧機械創新生態圈，促進產業升級轉型，提升國家競爭力。