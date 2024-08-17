男騎「改裝車」不滿被員警攔下，揮安全帽襲警，遭到員警辣椒水伺候秒求饒。（圖／警方提供）

男騎「改裝車」不滿被員警攔下，揮安全帽襲警，遭到員警辣椒水伺候秒求饒。（圖／警方提供）

男騎「改裝車」不滿被員警攔下，揮安全帽襲警，遭到員警辣椒水伺候秒求饒。（圖／警方提供）

不滿改車被攔！男揮安全帽襲警「譙三字經」 遭辣椒水伺候秒求饒

高雄市鳳山區瑞興路14日下午2時許，有員警巡邏至該路段時，發現有男騎士騎「改裝車」便將攔下，不料，男子不滿被攔，竟拿安全帽揮向員警，還狂飆三字經，男子便遭員警辣椒水噴灑，辣到求饒「我眼睛很痛，讓我噴水嘛，拜託你」，最後，男子也被員警上銬帶回，並依妨害公務罪移送高雄地檢署偵辦。

從曝光影片可見，當時巡邏員警將一名男騎士攔下，當時不服被攔男子表示「啊是有犯罪是嗎？」，而員警則回應「改車啊！改管又翹牌又沒有後照鏡」，男子便脫下安全帽與員警發生爭執，還飆罵「幹X娘現在是怎樣，你白X是膩？你白X喔」，隨後遭員警噴辣椒水。

男子竟對著員警揮安全帽「你敢再給我噴一次」，且飆罵三字經，又再度對著員警揮安全帽攻擊，最後因辣椒水起作用，男子辣得受不了喊「噴什麼啦，好噁心喔」，最後也向員警求饒「我眼睛很痛，讓我噴水嘛，拜託你」，而支援的警力抵達後，也將被上銬的男子帶走。

一名巡邏員警於14日下午2時許，行經高雄市鳳山區瑞興路時，發現1名37歲林男子載著女乘客，其機車「變更排氣管及車體」遭到攔查，然而，林男不服取締頻對員警辱罵「三字經」，且經告誡及制止仍不理，員警欲行逮捕時，遭到林男以安全帽反抗，導致員警左手擦挫傷，員警就醫後無礙，林男被依妨害公務罪移送高雄地方檢察署偵辦。

鳳山分局表示，林姓騎士無照駕駛將依《道路交通處罰條例》第21條第1項1款，處6000元至24000元，另外其機車變更排氣管及未設後照鏡，依《道路交通處罰條例》第16條1項2款，處900元至1800元；對此，警方也呼籲，民眾使用相關交通工具務必遵守相關法令規範，避免觸法。