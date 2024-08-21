高雄市前鎮區后安路附近今（21）日傳出有1名女子當街隨機打人，有民眾嚇得趕緊報案，並發文提醒地方民眾，有人說時常看到該名女子出沒，四處逗留。轄區前鎮分局證實有獲報，後續由家屬陪同下依據精神衛生法相關規定，強制送醫。

有民眾於地方社團發文，指出今早在前鎮后安路往漁港方向停等紅綠燈，卻遭人從後方靠近後突然襲擊頭部，文章發布後，也引發地方居民討論，有人說：「旗津常看到她」、「這位每天都在前鎮草衙，佛公，漁港出現」，也有民眾憂心：「要開學了，如果是小孩下課碰到怎麼辦」

前鎮分局表示，草衙派出所於21日上午8時33分許接獲110通報，員警到場時，報案人翁姓女騎士頭戴安全帽、未受傷，現場指認遭坐於路旁44歲盧姓女子，徒手攻擊頭部。後續警方將盧姓女子帶回派出所調查後，全案將依違反《社會秩序維護法》第87條第一款規定加暴行於人者偵辦，可處新臺幣1萬8000元以下罰鍰，後續由家屬陪同下依據精神衛生法相關規定，強制送醫。

前鎮區明孝里長林浤澤表示，因應即將開學，會請轄區派出所員警及巡守隊志工們加強巡邏。