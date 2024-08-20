以色列軍方表示，在加薩南部的軍事行動期間，找到6名已死亡的人質，這些人是在去年10月7日極端組織哈瑪斯(Hamas)發動恐怖攻擊，殺害1100多名平民，並擄走大約250名人質，引發了加薩戰爭。現在如何透過談判協商的方式，以交換人質的方式救出他們，成為主要的議題。

美聯社報導，美國、埃及和卡達的外交人員，正試圖斡旋以色列和哈瑪斯之間達成停火協議，該協議的重點就是釋放剩餘的數十名人質。

以色列軍方在聲明中表示，其部隊在加薩南部的連夜行動中找到了6具遺體，但沒有說明他們的死亡時間或方式。

其中5名人質被捕時已超過 50 歲，並且現知3名人質的家人在 11 月為期一周的停火期間獲釋。

以色列總理納坦亞胡(Benjamin Netanyahu)稱讚軍方協助的重建復原工作，談到死亡的人質則表示「我們為這一可怕的損失感到心痛」。

他在聲明中表示：「以色列政府將繼續盡最大努力迎救我們所有的人質，無論生死。」

去年為期一週的停火期間，以色列以「1換3」的方式，釋放被監禁的巴勒斯坦囚犯，以救回100 多名人質。因此還有110多名人質在哈瑪斯手上；但是哈瑪斯表示，人質多是分支團體在看管，而他們彼此之間的連絡並不通暢，所以也無法確定人質安全，以色列當局估計，恐怕已有約三分之一死亡。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)是自戰爭爆發以來第九次訪問該地區，他週一表示，納坦亞胡已接受修改後的停火談判提議，並呼籲哈瑪斯也這樣做。但是，哈瑪斯指責美國接受以色列的要求，並試圖將以色列的條件強加給他們，顯然協商又可能生變。

目前埃及、卡達的調解人一直在努力推動一項三階段進程的提案，哈瑪斯將釋放所有人質，以換取釋放更多巴勒斯坦囚犯，並換得以色列從加薩撤軍以及持久休戰，但雙方似乎仍存在巨大差距。