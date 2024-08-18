台股周五（16）日補量上攻，大漲405點收22349點，順勢收復月線及22300點，成交量也放大至4160億元，對季線22420點攻防戰即將開打，財信傳媒董事長謝金河認為，除AI復活，富邦金等4金控獲利創高，還有00878等兩大ETF買盤強勁，成台股多頭「三本柱」。

謝金河在最新一期《先探》指出，8月5日日銀突然升息0.25％，導致日股單日大跌4451點，跌幅12.4％，並引發連鎖效應，也讓台股當天重挫1807點，跌幅8.35％，一夕之間風雲變色，很多專家都說重話，直說台股多頭完了，也有人說：台股逃生通道在哪裡？

市場最恐慌的時候，看到有明燈出現，有「多頭總司令」封號的國泰投信董事長張錫說「跌深就是最大利多」，無須救市，並透露有相關財金官員問他怎麼辦？但謝金河認為，台股這一波是「老人與狗」的技術乖離修正，接著是第2季財報及半年報的基本面調整，全球經濟基本面沒變，其實情勢沒有那麼可怕。（本文未完，全文見此）

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