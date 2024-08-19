關注美股上周五表現，終場四大指數漲多跌少，道瓊工業指數上漲96點，或0.23％，收在40659點；標普500指數上漲11點，或0.19％，收在5554點；那斯達克指數上漲37點，或0.21％，收在17631點；費半指數下跌3點，或0.06％，收在5170點。

上周五美股開低走高，四大指數收盤漲多跌少。儘管受到高利率環境影響，人口普查局公布7月新屋開工和營建許可數據均表現不佳。不過，受惠聯準會降息在即的預期帶動，8月密大消費者信心指數優於預期、為近五個月以來首次上升，長、短期通膨預期狀況也保持溫和穩定。

而且，FED芝加哥分行主席Goolsbee發表鴿派談話，認為聯準會需要在就業市場進一步疲軟之前降息。此外，以哈停戰協議談判傳出積極訊號，以色列軍方表示加薩地區的作戰基本上已結束，哈瑪斯也支持聯合國提出的7天停戰請求，相關正面消息，提振美股三大指數開低走高，標普500與那斯達克指數收盤連7日上漲。

統一投顧表示，美國7月零售銷售數據顯示消費者支出依然強勁、上周初領失業救濟金的人數意外下降，化解市場對美國經濟陷入衰退的擔憂。地緣政治方面，最新一輪的加薩停火談判持續展開，白宮國安會議發言人表示，停火協議框架已經被廣泛接受，儘管執行方面存在分歧，「剩下的障礙是可以克服的」，為停火帶來曙光。

台股公布上市櫃公司第2季財報表現亮眼，市場聚焦回歸企業基本面，操作上建議投資人採取分批進場的方式，並做汰弱留強。選股方向建議短線上可優先觀察基本面佳的高殖利率概念股，半年報繳出佳績個股，中長線搭配戶外運動概念股、航空觀光、先進半導體、AI概念股、金融等族群。