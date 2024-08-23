美國聯準會（Fed）先前維持利率不變有利政策彈性，但主席鮑爾（Jerome Powell）在台灣時間今（23）日晚間10點於全球央行年會上發表談話，稱降息的時機已到。美股周五（23日）主要指數都開高，道瓊工業指數漲逾300點。

截至台北時間23日晚間10點20分，道瓊工業指數上漲386.42點（或0.95%），暫報41,099.2點；那斯達克指數上漲289.52點（或1.64%），暫報17908.87點；標普500指數上漲66.59點（或1.20%），暫報5637.23點；費城半導體指數上漲162.59點（或3.20%），暫報5249.48點。

5大科技巨頭皆漲，蘋果漲1.44%，谷歌母公司Alphabet漲1.16%，微軟漲0.76%，亞馬遜漲1.20%，臉書母公司Meta漲0.67%。半導體類股方面，輝達漲4.32%，超微漲2.53%，台積電ADR漲3.17%，聯電ADR漲1.79%。