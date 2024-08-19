美國聯準會9月降息之路已鋪平，美元指數反應走弱，新台幣兌美元匯率19日上演大反攻，外資熱錢大量湧入，加上日圓上漲領升下，主要亞幣齊漲，新台幣開盤一路狂飆，最高狂升2.52角、見升抵32.036元，改寫逾4個月盤中新高紀錄。

新台幣兌美元午盤暫收32.039元，大升2.49角，成交金額11.65億美元。新台幣今開盤價為32.23元，早盤最高32.036元、最低32.23元。

匯銀主管指出，新台幣一路衝破32.3、32.2及32.1元三道價位，幾乎快衝到32元整數，升值速度超乎預期，但匯市都在同個方向，午後外資不排除先縮手，加上進口商買匯，以及盤中央行提供流動性，升幅應會稍稍收斂。

外資近期轉為匯入，可能是基於兩大考量，一是前陣子及漲急跌的籌碼整理已經差不多告段落，此時先匯入投資布局台股，另一方面也是持續反應聯準會降息，美元回落後，外資回補亞幣，新台幣走入升值基調。

而觀察新台幣從上一波低點摸到32.93元，隨後急速狂升至本周逼近32元，時間也不過是短短半個多月。匯銀人士指出，近期匯價走強後，進口商嗅到便宜匯率積極進場買匯，但由於外資匯入很積極，進口商買匯頂多是延緩新台幣升值速度。

觀察主要亞幣走勢，19日全面勁揚，在日圓走強帶動下，包括韓元、新台幣升幅都很可觀，人民幣也同步走升。