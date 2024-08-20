日經新聞表示，從調高長期利率的預估值來看，代表日本央行會將利率逐漸上調，不再實施長達10年的景氣刺激政策，同時，日本政府公債殖利率也會跟著攀升。

日經新聞指出，從明年4月開始新的財年期間，本息償還成本（debt-servicing cost）預計將從今年27兆日圓，大幅增加至28.9兆日圓，約1,971.6億美元。

另外，日本政府未來整體預算恐怕又會爆表，預估連續4年都會超過110兆日圓。日本2025財年的預估利率，預定將在12月的預算編列中最終敲定。不過，執政的自民黨（LDP）在目前還是日相的岸田文雄將於9月下台後，誰會領導新政府現在還是未知數。

日本電視台（NTV）於19日指出，日本數位大臣河野太郎（Taro Kono）已預定在8月26日，宣布參選9月舉行的自民黨總裁選舉，想接替岸田文雄的位子。富士電視台（Fuji TV）報導，這個日本最大黨的選舉日可能會選在9月27日。

因為日本自民黨在眾議院是屬於多數的黨派，故下個月誰選上自民黨黨主席，幾乎篤定是日本下屆的首相。除了河野太郎外，還有10多位自民黨明星級的黨員都想爭取黨魁一職，競爭算是相當激烈。