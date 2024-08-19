美國最新消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）2大通膨數據成長同步放緩，顯示通膨壓力持續降溫，加上7月零售數據超乎預期、申領失業給付人數續減，市場對經濟「硬著陸」擔憂暫時緩解，上周美股表現創今年以來最佳，帶動資金回流新興亞股。

台股加權指數今日開低走高後震盪逾百點，終場小漲60.3點、收於22409.63點、漲幅0.27％。匯市則持續走強，新台幣匯率以升值5.8分的32.23元開出後一路走升，午盤後升幅擴大，尾盤一度強升2.65角，終場升值2.58角、收於32.03元的相對高點。

匯銀人士分析，外資上周五反手買超台股453.4億元，美元持續疲弱使熱錢持續回流新興亞股，帶動主要亞幣今日同步齊揚。儘管台股量縮高檔震盪，但匯市在熱錢湧入、美元疲弱、亞幣齊漲以及出口商拋匯4大因素助攻下，帶動台幣匯率跟進強升。

展望後市，聯邦公開市場委員會（FOMC）前次會議記錄將於21日公布，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）將於23日的全球央行年會中發表談話，市場關注相關內容將釋出何時降息及降息幅度等相關線索。