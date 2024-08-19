經濟部指出，現在台灣海峽已有360座風機可發出珍貴綠電，不宜抹煞公私部門共同努力結果。

產發署表示，所謂政府開後門也與事實不符，在風場建設如期併網的前提下，如果國內無法提供產業量能，確實符合行政合約上的不可歸責情況。至於是否具有足夠產業量能，也需要產業公協會出具無產製證明等佐證資料，公部門只能依法行政，不能開後門。至於所謂一年未訂原則也不符合事實，產發署早在2022年7月就已邀集離岸風電產業相關公協會，訂定認定原則。

能源署說明，躉購費率本就與國產化無關，而是全球在推動離岸風電的常見模式，英國、日本都是如此。我國是出口為主的科技業大國，再生能源已成為重要需求，同時也希望藉此引進國外資金，發展國內製造業能量，未來也可把握風場後續運維商機。

產發署指出，國內風力機及相關零組件、像是機艙罩、鼻錐罩、葉片、水下基礎目前都已有商業量產實績，2018年至今，離岸風電產業製造業已累計產值將超過860億元，未來仍會持續增加，預估離岸風電2025年5.6 GW目標，整體投資額更將達9,755億元。