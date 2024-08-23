產品生產看熱！經濟部統計處今(23)發布7月工業生產指數，年增率12.3％，拉出連5紅。但傳產恢復不如預期，且有颱風假減少生產，基本金屬、汽車零組件業都負成長。接下來統計處看好美國9月降息在望，會有利景氣朝正向發展，對我製造業生產提供幫助，有望持續長紅。

7月份工業生產呈現雙位數成長，主要是AI、高效能運算及雲端資料服務等需求暢旺，加上消費性電子新品備貨需求增加，帶動電子零組件業、電腦電子光學製品業年成長2、3成以上。

但是統計處副處長黃偉傑表示，傳產本預期下半年慢慢回升，但上來速度不如預期，加以颱風淹水在南部，傳產多在南部，生產表現受影響。像是基本金屬業負成長2.8％、汽車及零件業少8％。

對於下半年生產走向，黃偉傑強調，地緣政治仍是變數，另外就是利率走向。由於目前外界預測美國9月會降息，這可望刺激美國經濟朝軟著陸發展，也就是景氣會朝正向走，對我們製造業生產就有幫助。

經濟部統計處預測8月製造業生產指數，會年增4.2％到8.6％，後續在降息利多因素，及傳產逐漸出清恢復動能，工業生產可望一路長紅。