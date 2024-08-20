與賴清德總統親近的交通部長李孟諺因被爆婚外情案，昨閃辭交通部長，成為1950年代以來任期最短的交通部長。國民黨立委李彥秀指出，李孟諺在新政府中，雖然沒有突出的表現，也不像其他部會首長頻頻出包，因此10年婚外地下情突然曝光， 顯然就是「隔山打牛」，衝著賴清德而來。

李彥秀指出，與去年陳宗彥事件高度巧合，更令人咋舌的錢政院發言人陳宗彥、李孟諺都是賴清德在台南市政府時期的子弟兵，都是血統純正的賴系「台南幫」成員，結果都因為桃色風暴請辭，陳宗彥案，爆料者把資料給陳琬惠、邱顯智，顯然經過篩選知道哪些人比較敢講，而且還是將資料交給偏綠的政治人物；李孟諺案，更是盜用他人停用多年的PTT帳號發文爆料，兩起爆料顯然都是經過精心的設計安排。

李彥秀質疑，兩起爆料顯然都是存檔已久，陳宗彥被爆料的是11年前在台南市政府期間，曾多次接受性招待；而李孟諺則是已經存在10年之久的地下情，最會讓賴清德心驚膽跳的是，去年，賴清德處理黃承國案後不久，就爆發了陳宗彥事件，當時還有網友評論「敢動我的黃承國？我就動你的陳宗彥！」上個月，鄭文燦被收押後，馬上就爆發了李孟諺事件。

鄭文燦被收押時，李彥秀就質疑「民進黨內的反賴勢力，恐怕不會善罷干休。」沒想到一語成讖，事實是，從今年五月李孟諺與張綱維委任律師喝咖啡跟拍照曝光，爆料者就開始部下今天的「局」，種種巧合令人細思極恐，恐怕真的不是一句「過度聯想」可以輕輕帶過。