台北大巨蛋今(20)日完成自衛消防編組驗證結果報告書，未來可藉此向台北市政府申辦非體育賽事活動，目前第一場活動應是10月5日登場的國慶晚宴；不過針對分潤遭質疑北市府分太少，遠雄集團副總經理楊舜欽表示，北市府前朝已試算體育賽事跟非體育賽事的抽成，如今重提「不是太符合契約精神」，對社會大眾、政府以及廠商都不是好事。

楊舜欽表示，目前國慶晚宴活動還在與台北市府一起研議，公司的立場是會全面支援這個活動，不過由於目前消安基金會的正式公文還沒送達，目前僅看到自衛消防編組驗證結果報告書電子檔，了解動線、人員動作等細部建議調整事項，後續國慶晚宴主辦單位仍要以活動資料複檢驗證資料後，向台北市政府申辦。

針對遭質疑舉辦非體育賽事活動與球賽的分潤不同，北市府分得太少，楊舜欽則說，北市府前朝曾透過標案請會計師事務所針對分潤做比例試算，一年的試算期間將體育賽事跟非體育賽事的抽成都涵蓋其中，如今分潤事宜再度重談，不是那麼符合契約精神，這對社會大眾、政府以及廠商都不是好事。