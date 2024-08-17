台北市副市長李四川17日下午在臉書發文，除了貼出兩張工程人員在大巨蛋內外「抓漏」的照片，希望大家給這些抓漏師傅加油打氣外，也直言「我相信離在大巨蛋欣賞演唱會已不遠了。」（摘自李四川臉書／丁上程台北傳真）

大巨蛋日前已經完成消防安全中心基金會的消安認證，目前正由基金會委員審核當中。不過台北市副市長李四川17日下午在臉書發文，除了貼出兩張工程人員在大巨蛋內外「抓漏」的照片，希望大家給這些抓漏師傅加油打氣外，也直言「我相信離在大巨蛋欣賞演唱會已不遠了。」

為了防止大巨蛋「外面下雨天、裡面下小雨」的情況再度發生，遠雄也持續改善漏水的情況。李四川17日下午在臉書發文，表示「醫生『驚』治咳，土水師『驚』抓漏」，並貼出兩張工程人員在大巨蛋內外「抓漏」的照片，希望大家給這些抓漏師傅加油打氣。

李四川說，大巨蛋從去年11月開始使用，雖然還有一些缺點，但9個月以來迎接喜愛棒球的好朋友，人數一次比一次多。接下來更要迎接舉辦非體育賽事（演唱會）的考驗。

李四川說，台灣俗語說「醫生怕治咳，土水師怕抓漏」，大巨蛋漏水的抓漏更困難，請大家給這些艱苦抓漏的師傅們加油，「我相信離在大巨蛋欣賞演唱會已不遠了。」