國邑＊（6875）20日公告，與Menagen正式簽訂藥械組合新藥L606於中東、北非及土耳其（MENAT）地區獨家商業化授權合約。根據合約，國邑除享有產品開發和銷售里程金外，未來產品上市後，也可依終端藥價高雙位數比例為供貨價。

這是國邑繼去年6月完成L606的北美市場獨家授權後，再繳出的授權成績單，也啟動L606藥械組合產品搭載自有品牌霧化器的授權，正式宣告國邑將持續邁向全套「藥物＋器械」MIT生技新藥公司的目標前進，搶攻全球藥械組合新藥中獨特產業地位。

國邑表示，L606正持續在美國市場推進PAH三期臨床，北美授權夥伴也已向歐洲藥品管理局（EMA）完成用於PH-ILD三期臨床試驗的諮詢，並規劃在今年內啟動全球三期臨床試驗。

由於在北美以外尚無任何獲准治療PH-ILD的上市藥物，此次攜手Menagen率先卡位中東、北非市場及土耳其市場，根據研究調查顯示，目前該新興市場依人口數與北美患病率計算，預估PAH與PH-ILD潛在病患人數至少超過4.5萬。其中主要國家病患一年治療費用可介於歐洲與美國之間，享有罕病的高藥價優勢。

根據合約，Menagen取得L606用於治療第一類肺動脈高壓（PAH）及第三類間質性肺病相關肺高壓（PH-ILD）二項適應症在MENAT地區的開發與商業化權利，負責未來該地區藥證申請與推廣銷售，並且支付相關費用。

國邑除取得簽約金外，後續也享有產品開發和銷售里程金，且產品上市後，L606藥物依終端藥價高雙位數比例為供貨價，專用霧化器則依雙方合意價格為供貨價。

Menagen隸屬Taiba集團旗下，為其全資子公司，該集團總部位於阿曼，出貨中心位居國際樞紐杜拜，在沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達及科威特設有辦事處。旗下代理不少國際知名藥廠如Alexion、Biomarin、Vertex、Aegerion、Veloxis等的罕病用藥，居該地區業界領導地位。

國邑的L606搭載的給藥器械是新一代網式振動霧化器，為一專屬奈米微脂體劑型藥物設計。隨著L606新藥產品的成功授權，未來將與國內醫材CDMO合作夥伴共同供應L606專屬霧化器上市後的量產規劃，確保供應鏈的品質與穩定性。