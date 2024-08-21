據合約，Menagen取得L606用於治療第一類肺動脈高壓(PAH)及第三類間質性肺病相關肺高壓(PH-ILD)二項適應症在MENAT地區的開發與商業化權利，負責未來該地區藥證申請與推廣銷售，並且支付相關費用。

國邑*除取得簽約金外，後續將再依里程碑達成情形享有產品開發里程金、銷售里程金，以及在產品上市後，負責供應L606藥物及其專用霧化器。供貨價格部分，L606藥物依終端藥價高雙位數比例為供貨價，專用霧化器則依雙方合意價格為供貨價。

本次授權夥伴Menagen隸屬Taiba集團旗下，為其全資子公司，該集團總部位於阿曼，出貨中心位居國際樞紐杜拜，在沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達及科威特設有辦事處，引進創新藥物、包括罕見疾病藥物在當地註冊與銷售，並在MENAT地區擁有完善的行銷通路，旗下代理不少國際知名藥廠如Alexion、Biomarin、Vertex、Aegerion、Veloxis等的罕病用藥，居該地區業界領導地位。

國邑*表示，本次與Menagen建立起夥伴關係，借重其熟稔當地罕病藥物法規與肺高壓等疾病相關治療模式，以及豐富的銷售經驗，加上集團擁有完善的冷鏈與GDP藥品運送系統，有助提升L606新藥產品的國際能見度與競爭力。

國邑*表示，L606正持續在美國市場推進PAH三期臨床，北美授權夥伴也已向歐洲藥品管理局(EMA)完成用於PH-ILD三期臨床試驗的諮詢，並規劃在今年內啟動全球三期臨床試驗。

由於在北美以外尚無任何獲准治療PH-ILD的上市藥物，本次攜手Menagen率先卡位中東、北非市場及土耳其市場，根據研究調查顯示，目前該新興市場依人口數與北美患病率計算，預估PAH與PH-ILD潛在病患人數至少超過4.5萬。國邑*有信心藉由雙方合作，有助加速L606新藥及早上市、造福病患，並帶動雙方的營運成長，創造多贏。