新北市青年局舉辦「新北UKO」，9月以演藝、法律為主題，邀請到新北地檢署檢察官朱柏璋、桃園地方法院法官謝長志深入探討司法體系中的倫理挑戰與職業發展，另外還有曾為 Jolin、周杰倫等巨星編舞的 NIKE 老師、榮獲第 26 屆金曲獎最佳樂團的「佛跳牆樂團」鍵盤手牙牙，分享演藝職涯。

青年局說，此次法律領域的職人講座，朱柏璋將在9月29日以「實踐正義」為主題，解析詐欺、幫派及毒品案件及科技犯罪的挑戰，分享理性思辨的重要性；謝長志則以講述他受到啟發投入正義事業，再從警察轉職為法官的經歷，從不同視角看見執法的道德與決策。

演藝職人課程部分，曾為 Jolin、周杰倫等巨星編舞的 NIKE 老師（陳姿陵），將於 9 月 12 日以「全方位嘻哈女神—演唱會編舞師職涯分享」為題，分享她在演藝圈闖蕩的故事；榮獲第 26 屆金曲獎「最佳樂團」及「最佳編曲人」兩項大獎的「佛跳牆樂團」，其鍵盤手牙牙（吳貞儀）則於 9 月 11 日分享「樂團鍵盤手忙什麼」主題，深入探討樂團中鍵盤手是擔任何種角色及音樂創作背後的挑戰與樂趣。

青年局也另外安排三場手作工作坊，參加的學員可自己製作星空樹脂杯墊、燦爛星空蠟燭及嫦娥奔月模型，不僅激發青年創造力，更增添月圓人團圓的節日氛圍，歡迎大家踴躍參加，提升競爭力。

新北有課UKO課程報名連結：https://ntpcyouth2022.pse.is/6bj8qw