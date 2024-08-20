證期局主秘尚光琪指出，投信事業內部稽核主管一職，須等同副總或同等職務，就現有38家投信中，將有27家投信業者須在法規上路後，一年內調整內部人員，希望藉此可強化投信稽核功能，有效發揮自律機制。

其次，投信經理人交易買賣及手機通訊控管規範，將從目前投信投顧公會的自律規範，提升到投信投顧法的授權子法，包括「投信事業管理規則」、及「投信顧事業全委辦法」。明定投信事業應訂定資訊及通訊設備使用管理規範，就可能衍生之利益衝突應於內部控制制度明定相關防範措施，並確實執行。

尚光琪指出，法規上路後，經理人交易買賣、或是手機通訊一旦違規，將可依《投信顧法》102條、103條對投信公司處糾正、警告，或是解除董監事、經理人職務，甚或禁止新募基金等限制性措施，最重可能對公司或分支機構營業許可廢止等處罰。

其他「新六誡」，還包括：一、訂定投信事業內部控制制度標準規範，二、提高投信業罰鍰金額，三、增訂基金經理人行為遵循指引，四、強化運用科技管理資訊及通訊設備，五、借重周邊單位協助查核，六、優化檢查機制查核不法。金管會規劃分三階段、一年內陸續完成。

為防止再出現投信經理人跟單、炒股等亂象，金管會在今年2月就新增七項及精進六項防範投信利益衝突措施，並在一年內分三階段完成，其中將拉高投信內稽內控疏失罰鍰，從現行300萬元拉高到1,500萬元。