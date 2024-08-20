「新新併」還是「中信搶親」金管會提3大原則 17:432024/08/20 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金管會示意圖(圖／吳靜君攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中信金公告，董事會通過決議研擬併購新光金，金管會副主委陳彥良回應幾個原則，金管會開大門、走大路；金融市場穩定；股東權益獲得保障。 不論是台新金與新光金的合併或者是中信金想併購新光金，都未向金管會申請，因此金管會「無法評論」。 新新併恐生變？中信金臨時董事會傳將搶親 「這點」更具優勢 陸俄外交部副部長磋商中俄關係與喀山金磚峰會 東南亞新住民扶助戶9年增近3成 家扶：經濟壓力大、教養困難多 #金管會 #新光金 #合併 #中信金 #併購 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 假帳風暴狂燒！黃珊珊停權3年 民眾黨中評會說明理由 19:352024/08/20 政治 托嬰中心監視錄影上雲端 衛福部：改與托育專法合併處理 14:172024/08/19 生活 《金融股》中信金搶親 業界解讀：拿下新壽才有實質意義 17:492024/08/20 財經 狂掃16萬張！外資上周集中市場最愛聯電 這檔金融股被砍最多 17:352024/08/19 財經 《證交所》外資上周結束連5賣 加碼晶圓雙雄、金控股 16:382024/08/19 財經 押注聯準會緩步降息 摩根大通增持新興市場債券 11:172024/08/19 財經 政經不明有利金價創新高 花旗上看3,000美元 20:552024/08/20 財經 22位偏鄉孩子學跳《薪傳》 林懷民攜弟子返鄉親自指導 16:102024/08/20 生活 金管會股期市會議成立專案小組 緊盯這項風險 18:022024/08/16 財經 中信金出手！發布重訊「搶親新光金」 新新併出現變數 16:092024/08/20 財經 巴黎奧運》中華健兒好表現 王楊嬌體育賽事創紀錄獎送千萬獎金 14:382024/08/19 體育 民眾黨中評會懲處出爐！蔡壁如尚無回應 21:162024/08/20 政治 民眾黨中評會下周保珊還鍘珊？ 知情人士爆關鍵在「她」 13:472024/08/17 政治 習近平見奧運代表團：堅持拿道德、風格、乾淨的金牌 21:502024/08/20 兩岸 影》黃珊珊去留影響2026布局？ 柯文哲談責任給了這「答案」 09:372024/08/17 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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