中信金公告，董事會通過決議研擬併購新光金，金管會副主委陳彥良回應幾個原則，金管會開大門、走大路；金融市場穩定；股東權益獲得保障。

不論是台新金與新光金的合併或者是中信金想併購新光金，都未向金管會申請，因此金管會「無法評論」。