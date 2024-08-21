近期玩「菸卡」已成為大陸中小學生群體中興起的新遊戲。根據《法治日報》走訪多個社區發現，「菸卡」遊戲在小學生中頗為風靡。看到幾名孩子正在玩菸卡時中，不時談論一些香菸的品牌和價格，手持「高檔菸卡」的孩子還會不時向小夥伴炫耀。甚至線上電商平台也開始販售起來。

但也有家長擔憂孩子為了玩菸卡，會用零花錢去購買別人手裡的高級卡，甚至為了菸卡去買香菸；也有父親說，自從兒子迷上菸卡，自己抽菸檔次也提高了。為了讓兒子高興有面子，還找朋友要菸盒。

所謂的「菸卡」就是煙盒蓋折成的長方形卡片。香菸價格越高，香菸盒製作的「菸卡」等級就越高。遊戲中一般是將卡片置於地面，利用空掌心擊拍，被掌風擊中翻面者為贏家。

「身邊小朋友都玩菸卡，我不玩就落伍了。」大陸小學生樂樂表示，在社區看到有小朋友玩，借了一張卡跟著玩，摸到竅門後他贏了好幾張卡，更覺得有趣了。大家每天還約好時間，一到下午就在社區廣場拍菸卡。

「有稀缺卡是一件很有面子的事情」另一社區的歡歡說，只有真卡才能參與遊戲。為了區別真假菸卡，有經驗的孩子還會看菸卡上面有沒有膠水，且有明顯菸味的才是真菸卡、才是「硬通貨」，更自述這個暑假大概贏了40、50張。

但具體菸卡從何而來？據了解有的學生是跟家人要，甚至為收集菸卡去翻垃圾桶。此外，銷售熱潮也衝上電商平台，搜索關鍵字「菸卡」發現，目前仍不乏銷售過萬的菸卡商家，多以折疊好的、不同香菸品牌的菸卡混合打包出售，售價區間在幾元至數百元不等。

此外，也有線下一些商店售賣菸卡。一名不願透露姓名的商店老闆介紹，有從網上訂貨的，也有回收來的如酒店會所等高檔消費場所，也坦言網上訂購的菸卡大部分是印刷品，但對於孩子來說，很難鑒別出來。

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