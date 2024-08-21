8月22日是前大陸已故領導人、被譽為「改革開放的總設計師」鄧小平誕辰120周年。大陸多家官媒包含《解放軍報》、《學習時報》、《中國青年報》21日各自刊文，重溫鄧小平關於改革開放和現代化的講話和論述以此緬懷。中國青年報則刊發時評，題目為《將改革進行到底是對鄧小平最好的紀念》。

該文評論表示，當前改革到了新的歷史關頭，推進改革的複雜程度、敏感程度、艱巨程度不亞於40多年前，面對繁重的改革發展穩定任務，既要敢為天下先、敢闖敢試，又要積極穩妥、蹄疾步穩。

文中強調，誰也沒有資格固步自封、自我封閉，以躺在功勞簿上睡大覺的姿態面對改革。只有傳承好鄧小平的豐富思想遺產，秉持將改革進行到底的決心，以釘釘子的精神抓改革落實，才無愧於時代賦予的使命與任務。

而《解放軍報》則刊文《鄧小平新時期軍隊建設思想的理論貢獻與時代價值——寫在鄧小平同志誕辰120周年之際》，指出，鄧小平新時期軍隊建設思想明確的總目標，標示軍隊前進方向；明確走中國特色精兵之路，標示了軍隊發展路徑。

另外《學習時報》21日頭版也刊發中央黨史和文獻研究院院長曲青山文章《膽識、智慧和遠見——鄧小平對制定黨的第二個歷史決議的重大貢獻》。文章說，40多年過去了，隨著國內國際形勢的複雜深刻變化，越來越顯示出鄧小平作出這一重大戰略決策的非凡膽識、高超智慧和政治遠見。