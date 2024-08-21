台南市政府經發局會同相關人員在柳科園區做水質採樣。（台南市政府經發局提供／張毓翎台南傳真）

台南市柳營科技工業區暨環保園區長年遭居民質疑異常排放的問題，造成空汙和水汙，台南市政府經發局祭出3措施盼改善，除了引進無人機設備，掌握園區空氣品質，也針對區內好發異味點裝設監測系統，預計今年10月完成，另委託保全人員及專業廠商執行日夜間巡邏，降低外勞聚集致噪音擾鄰的機率。

柳科園區現有81家廠商進駐，其中60家已經營運，員工人數將近4000人，已是北台南地區重要的工業區聚落，目前經發局計畫擴大規模，同時也持續精進相關環境監測方式，降低廠商生產行為對周邊環境造成的影響。

經發局自去年引進無人機設備，每個月在柳科園區進行2次飛行任務，今年至今抓到2件違規，一件是拍到業者亂排放油汙至園區滯洪池，另一件是拍到業者違法堆置物品。

經發局說，無人飛行載具除了拍攝影像，也能搭載空品微型感應器，偵測園區廠商煙囪廢氣排放數值、即時傳輸監測數據及影像，並搭配地理資訊軟體，進一步將所監測到的數值與環保法規比較，後續針對測值較高廠商主動訪廠輔導。

經發局還提到，為了精確確認異味發生的源頭，將針對區內好發異味點裝設AI監測系統，以便後續利用影像紀錄查找汙染排放的源頭；此外，現在每周不定期派遣人員至附近巡查，如有發現不法或可疑行為，會立即通報相關單位。