日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，短期內市場仍有四大關注焦點，將成為影響市場的重要變數，包括美國經濟走勢、9月FOMC會議結果、NVIDIA財報發布，以及蘋果新機銷售表現。近期Fed官員持續發表鴿派言論，市場對於降息的預期有所提升。根據FedWatch數據顯示，9月降息2碼的概率從24%上升至32.5%，而降息1碼的機率達67.5%。隨著全球市場在8月高檔修正後的持續反彈，這將為中長期投資者提供良好的買入機會，尤其是基本面依然強勁的半導體與AI產業，正是定時定額投資相關基金的最佳時機。

該研究團隊指出，儘管市場震盪，第二季度企業的獲利仍然優秀。根據Factset截至8月13日的統計數據，標準普爾500企業第二季度盈餘增長達10.8%，營收增長5.2%。其中，資訊科技（包括半導體製造）表現最為亮眼，盈餘和營收年增率分別達18.7%和10.4%。此外，已公佈財報的企業中，有78%的盈餘表現超出市場預期。同時，台灣工研院公布的數據顯示，2024年半導體產業產值規模上看台幣5.24兆元，年增幅超過20.6%，顯示出產業鏈景氣堅定向上。

針對市場前景，日盛全球關鍵半導體基金研究團隊進一步分析指出，美國四大雲端服務提供商（CSP）正在持續擴大資本支出，重點投資於AI相關領域。根據美系券商的調查，Blackwell GPU及相關伺服器組件的2024年第四季出貨計劃未有變動。美國、日本及台灣的半導體相關標的，尤其是受蘋果新機帶動的相關族群，以及獲利表現良好的台灣半導體設備商，未來表現值得持續關注。