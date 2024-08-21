永豐金控董事會於日前通過，自2024年7月1日起，將永續發展委員會提升為董事會「功能性委員會」，並新增3位獨董委員，展現對永續治理之重視。此外，並在董事會下新設永續辦公室，指派副總經理林本明擔任永續長，協助永續發展委員會推動各項工作。永豐金控總經理朱士廷表示，永豐為國內首家將永續長、永續辦公室設於董事會層級的金控，除期許為國內業界高標，也實踐對永續發展的承諾。

永豐金控早已於董事長下設置永續發展委員會，由董事長擔任主任委員、總經理及主要子公司之董事長、總經理等擔任委員，在委員會的帶領下，近年永豐金控的永續績效表現卓越，屢獲國內外指標型永續評比、評鑑的高度肯定。包含為道瓊永續指數成分股，並連續3年排名S＆P全球永續年鑑銀行產業之前5％；MSCI ESG評級為領導等級的AA；CDP供應鏈議合獲「領導等級A」最高榮譽、並連續4年獲CDP氣候議題「領導等級A-」殊榮；連續4年獲頒財資雜誌（The Asset）最佳ESG企業白金獎；以及連續4年名列「天下永續公民獎」前100強等等，成效卓著。

為進一步健全永續治理，決議將永續發展委員會提升層級為董事會功能性委員會，由金控、銀行、證券、租賃等公司之董事出任委員，其中更包括3位金控獨立董事，這樣的委員組成除彰顯公司對永續發展的承諾及重視，更確保公司永續發展相關政策與策略之共識形成，由金控貫穿至子公司，俾永續發展各項工作之落實推動。

永豐金控同步於董事會下設置永續辦公室做為永續發展專職部門，其下並涵蓋公司治理、顧客關係、員工照顧、社會參與、環境永續五個跨部門任務編組，協助永續發展委員會推行各項計畫。此外，並指派曾任永續發展委員會執行祕書、金控財務長辦公室主任及銀行總經理辦公室主任的副總經理林本明擔任永續長一職，期借重其深厚的金融財務、業務與永續領域之實務經驗與專業，在面對永續接軌財報的趨勢下，除確保永豐金控永續發展相關工作之推動，並在永續發展委員會的指導與帶領下，為永豐金控永續發展再創新局。