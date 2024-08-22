《哈利波特》作者JK羅琳（JK Rowling）在巴黎奧運期間，多次在網路上發文，攻擊阿爾及利亞女拳手凱利夫和台灣拳后林郁婷的性別問題，凱利夫摘金後直接對她提告網路霸凌。有網友發現，JK羅琳已經連續十幾天沒有發文，還偷偷刪掉27則不利留言。力挺自家人的阿爾及利亞國家足球隊還貼出「超大杯珍珠奶茶」圖片，酸爆JK羅琳。

JK羅琳在巴黎奧運期間，多次在社群平台X（前推特）發文，指控凱利夫（Imane Khelif，另譯克莉芙）和林郁婷是跨性別、男性，引發全球網暴風波。而凱利夫在摘金後直接以「加重網路騷擾行為」對JK羅琳、特斯拉執行長馬斯克等人提告。

J.K. Rowling has deleted 27 tweets since being named in a lawsuit brought by Olympic Women’s Boxing Gold Medalist Imane Khelif. Rowling has also not tweeted in 13 days. — Travis Akers (@travisakers) August 20, 2024

有網友21日在X發文指出，自從凱利夫提告之後，JK羅琳已有13天沒有發推文，且偷偷刪除27條留言，很顯然是怕了。而一直力挺凱利夫的阿爾及利亞國家足球隊，也在X上轉發這則貼文，並貼上「超大杯珍珠奶茶」的圖片，大酸JK羅琳。

而網友也表示，「JK羅琳就是心虛了，才會刪留言」「JK羅琳很有趣，她真以為那些律師沒有截圖嗎？」「刪文也沒用，我相信網友們都有截圖了。」「司法打敗魔法」。

實際查看JK羅琳的X，最新一篇貼文停留在本月8日轉發土耳其女拳手敗給林郁婷後，在場上比出「X」手勢的影片，但還是留著有一連串指控凱利夫和林郁婷是「跨性別」、「男性」的網暴貼文。