温貞菱在台片《倒數回擊》飾演女子拳擊手，因故從國手退役10年後再回到賽場，跟著教練丁寧重拾拳擊夢，温貞菱為了拍片還一度打到手指脫臼。而劇組為搜集資料，早在2年多前籌備拍攝時，就找來日前剛在奧運奪下拳擊金牌的「台灣女兒」林郁婷，以及教練曾自強一同受訪，時報周刊CTWANT獨家取得當初林郁婷受訪畫面，林郁婷爆料教練過去有過鐵血訓練，3拳就K.O.她，讓她當場倒地。

《倒數回擊》導演洪子烜、製片楊中天、策劃吳鳳雯接受時報周刊CTWANT專訪透露，劇組2年前透過退役拳擊選手MAX牽線，找到教練曾自強、選手林郁婷做訪問，希望藉此讓電影劇情更貼近真實的女子拳擊世界。電影不少戲份圍繞在師徒情，策劃吳鳳雯回顧曾問林郁婷，教練是怎麼樣的存在？林郁婷當時回應，雖然從國中就跟著曾教練訓練，但教練自帶威嚴氣息，她打趣說：「打個比方，就像是北韓人民看到首領的感覺，會不自覺發抖。」直到大學才跟教練關係變得親近。

《倒數回擊》為接近真實女子拳擊世界，兩年前便找來林郁婷作田調訪問。（圖／七十六号原子提供）

林郁婷無奈笑喊過去曾被教練3拳擊倒，當時只能安慰自己教練是不小心下手太重。（圖／七十六号原子提供）

也因為拳擊隊上女生不多，為了增加訓練強度，後期都改由學長、學弟等男選手陪練，林郁婷時不時就會被打到鼻青臉腫，有次教練為了訓練她，不小心出手太重讓她當場倒地。她露出苦笑表示：「就在斯里蘭卡被教練三拳擊倒啊！真的就是倒在地上鼻血直流，我只能安慰自己說，教練只是不小心出手太重了。」教練見狀趕緊買了一大桶冰讓她冰敷。至於她有沒有氣到反抗，她無奈喊：「我就不吃不喝好幾天啊！因為傷口痛到不想吃、不想喝。」

曾自強（左）表示嚴格訓練學生，是因為擔心學生在比賽時受傷，即時不忍心也只能繼續。（圖／七十六号原子提供）

曾教練也承認自己就是眾人心中的「鐵血教練」，曾因為練習的時候擊倒學生，讓校方介入，不過他也解釋為什麼要如此嚴格訓練選手，「拳擊不只輸贏，你不夠強會受傷，所以我必須把選手訓練好。當然每個人能夠忍受的極限不同，當我看到學生滿臉傷痛，也會不捨，但我還是得強力訓練。」

温貞菱、丁寧在《倒數回擊》上演感人師徒情。（圖／七十六号原子提供）

不過教練嚴格雖嚴格，但在林郁婷心中，教練就是標準的「刀子嘴豆腐心」代表，「私底下教練其實很照顧學生，雖然場上威嚴，但其實都是在為你著想，只是口氣沒那麼好。」包括2016年時她歷經比賽一直輸的低潮，「教練那時候說是他的錯，沒有把我訓練好，聽得就很想哭。」過去她跟著教練到北京鳥巢看奧運拳擊比賽時，教練也曾鼓勵她，「心有多大，夢想就有多大。」一番話讓她相當感動，也成為繼續努力的動力。

《倒數回擊》製片楊中天（右起）、導演洪子烜、策劃吳鳳雯接受專訪，透露當初是透過退役選手跟林郁婷及教練曾自強搭上線。（圖／記者楊澍攝）

而曾自強、林郁婷兩人之間的師徒互動，也被當作背景資料寫進電影劇本裡，丁寧在片中飾演鐵血教練，性格嚴厲嘴上得理不饒人，但私下其實十分關心學生，捨不得學生受傷。製片楊中天則提到，拍攝《倒數回擊》時，包括有正式拳擊選手客串、片中決賽裁判也找來鶯歌工商的拳擊教練，電影裡訓練畫面後方也都是實際的拳擊對選手，「包括拳擊擂台也是實際比賽用的規格，是拍攝前一天曾教練號召學生們一起幫忙搭建。」很感謝拳擊界的幫忙。《倒數回擊》將於今年底在台上映。

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