考慮到參與教師來自不同學科背景，國立臺灣師範大學選擇了麗臺科技的AIDMS平台作為教學基礎。AIDMS以「無程式碼設計介面」為特色，讓沒有程式設計背景的學員也能輕鬆上手。國立臺灣師範大學副研發長兼產創學院AI所副所長林政宏表示：「麗臺的AIDMS採用了無程式碼設計介面，不僅協助廠商進行數位轉型並導入AI，也非常適合應用於教育現場。師生無需先學習程式設計，即可訓練和應用AI，無痛實現創意。」

AIDMS平台除了簡單易用的無程式碼設計介面外，還內建了主流AI深度學習框架（如PyTorch、TensorFlow）及多種電腦視覺模型，讓師生能夠輕鬆學習電腦視覺相關技術。此外，AIDMS的開放式程式碼設計亦便於師生進行進階研究。林政宏強調：「無痛學習的過程能帶來高度的成就感，自然激發學生深入探索AI世界的興趣。」

AIDMS平台的多人協作特性在教育領域中尤為適用，允許教師和學生共同參與AI專案的各個階段，包括資料收集、標記、上傳、模型訓練和測試。這不僅促進了團隊合作和知識分享，還通過分組競賽等方式增強學生的實踐經驗。麗臺科技的林威延博士表示：「多人協作特性不僅能提升教學互動性，還能促進學生之間的交流與合作，使學習過程更具互動性與趣味性，進一步激發學生對AI的興趣與創造力。」

基於AIDMS平台在教育現場的適用性，國立臺灣師範大學不僅推動了「智勝先機人工智慧雲端協作種子教師工作坊」，產創學院還計劃在進修推廣學院開設AI課程，供國、高中學生參與。這些課程將同樣使用AIDMS平台進行教學，並提供授課學習證明。藉助國立臺灣師範大學豐富的教學資源與專業能力，麗臺科技的AIDMS平台得以廣泛推廣AI知識，並深入中學及基礎教育，培育下一代對AI技術的興趣與認識。