HexaTech Solutions是由ICS和PacRim Group共同成立的合資企業，專注於將人工智慧（AI）和人類智慧（HI）無縫結合。ICS為區域內領先的軟體、雲端服務、數據服務及AI供應商，PacRim Group的獨特優勢在於其量身定制的解決方案，能夠針對客戶的具體情況提供專屬服務，不僅影響高層領導成為楷模，還幫助管理團隊協調員工與業務目標，並成為創意和知識的來源，最終助力客戶建立新能力。

此次Profet AI、HexaTech Solutions和PacRim Group共同舉辦的曼谷AI領袖峰會，吸引泰國及區域內近百位領導企業的高層參加，峰會聚焦台灣頂尖企業的成功心法，並探討如何利用No-code AutoML平台提升企業韌性與永續競爭力。此活動將成為兩地企業深度交流的契機，共同探索AI對於未來商業發展的影響。

本次峰會同步宣布挹注泰國市場企業人才升級更多助力的「AI模擬商業訓練營（AI Simulationfor Business Bootcamp）」問世。幫助企業領導者和人才從全球成功案例中進行AI實施效果的試驗與模擬，將成效顯現的時間從數個月縮短至僅僅兩周。「將AI納入商業策略」的特色課程方案也提供給企業高層，協助他們制定成功的AI路徑，並將AI策略整合到組織計劃與戰略中。